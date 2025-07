Météo : orages et fortes chaleurs attendus ce lundi, selon l’Anacim

L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (Anacim) prévoit des orages accompagnés de pluies sont attendus ce lundi après-midi dans la région de Kédougou.



En soirée et durant la nuit, des pluies orageuses sont également prévues sur les régions de Ziguinchor, Kolda, Tambacounda et Bakel, avec une possible extension vers le Centre-Sud (Kaffrine, Fatick, Kaolack) ainsi que le Nord-Est (Matam), précise l’Anacim.



La chaleur restera marquée sur l’ensemble du territoire, avec des températures maximales variant de 31°C à Dakar jusqu’à 39°C à Matam. Les vents, quant à eux, seront faibles à modérés, soufflant du secteur Ouest à Sud-Ouest.