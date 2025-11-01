Météo : pluies attendues dans le sud et chaleur persistante ce dimanche

Selon les prévisions de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), des pluies persistantes sont attendues sur les régions de Kédougou et Tambacounda dans la nuit du 1er au 2 novembre à 21h.



Des nuages épais avec de faibles chances de pluie seront notés sur Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Koungheul.



Pour ce dimanche, les météorologues indiquent que la chaleur restera dominante, avec toutefois un risque de pluies dans le sud du pays.