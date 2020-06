Meurtre Georges Floyd: les leaders de BBY reçus par l’Ambassadeur des USA, cet après midi

L'Ambassadeur américain à Dakar, Tulinabo Mushingi, va recevoir ce mercredi 10 juin, à 16 heures une délégation des leaders de la majorité présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY). Ces membres de la mouvance présidentielle vont déposer une déclaration appuyée par un message de protestation contre la violence policière et les assassinats racistes aux Etats-Unis.



BBY veut exhorter ainsi les autorités américaines à prendre d’urgence des mesures et des réformes indispensables afin de protéger leurs populations d’afro-descendants.



Dans une déclaration rendue publique mardi 9 juin, BBY avait soutenu que « c’est avec une grande stupeur et une vive consternation que le peuple sénégalais, les peuples africains et tous les peuples épris de fraternité humaine ont suivi les tragiques événements survenus à Minneapolis et qui ont abouti à la mort atroce d’un homme noir de 46 ans (George FLOYD), froidement exécuté par un policier blanc sous l’œil indifférent et complice de ses collègues ».