Meurtre à Guinaw Rails : un soudeur poignardé, le meurtrier présumé arrêté

Dans la nuit du vendredi dernier à Pikine Guinaw Rails, un affrontement violent a éclaté entre deux individus, aboutissant à la mort de l’un d’entre eux. La victime identifiée sous le nom de M. Mbaye, soudeur de profession a été poignardé par un certain I. Mbaye.



Ce dernier, âgé de 38 ans a succombé à ses blessures malgré son évacuation à l'hôpital de Pikine, selon Rewmi Quotidien.



Le présumé meurtrier avait pris la fuite à bord d'une moto après l'agression. Toutefois, grâce à l'intervention rapide des éléments du commissariat de Guinaw-Rails, il a été traqué et arrêté.



L'enquête est en cours pour éclaircir les circonstances exactes de cette bagarre mortelle et déterminer les motivations qui ont conduit à cet acte tragique.