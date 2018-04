Meurtre d’un garde-forestier à Kolda : Un Sénégalais et trois Gambiens arrêtés

Quatre (4) suspects, (un Sénégalais et 3 Gambiens) ont été arrêtés puis placés en garde à vue au commissariat de police de Makharti, en Gambie. C’est dans l’affaire du meurtre du garde forestier, Moustapha Guèye, retrouvé mort vendredi dernier dans la forêt à la lisière du village Sahm Yoro Guèye à la frontière gambienne.



Les forces de sécurité gambiennes basées au village de Diahankha ont appréhendé deux individus soupçonnés d’être impliqués dans le meurtre atroce de Moustapha Guèye. Un autre suspect a été arrêté, toujours dans le même village de Diahankha par la police d’immigration. Les deux arrestations ont eu lieu ce week-end.



Quatre (4) coupeurs de bois, Assane Koulé Salah, Ibou Bouk, Abdoulaye Diagne, tous des Gambiens et un Sénégalais, Aly Gaye, sont accusés d'avoir battu à mort M. Guèye qui, selon certaines informations, les empêcher de couper les arbres de cette forêt située dans la région de Kolda.



Arrêtés, les trois (3) gambiens ont été placés en garde à vue au commissariat de police de Makharti en Gambie et le Sénégalais extradé à Kolda.