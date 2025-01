Meurtre de Mouhamed Diop à Pikine : Le procureur requiert 7 ans de prison contre les 6 policiers incriminés

Les six (6) policiers inculpés et placés sous mandat de dépôt en avril dernier, suite à la mort de Mouhamed Diop, ont comparu hier mardi devant le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye (banlieue de Dakar). Ces agents des forces de l'ordre peuvent maintenant croiser les doigts et prier, car même s'ils ont échappé à la peine criminelle, ils risquent 7 ans de prison.



En effet, c'est la peine qui a été requise à leur encontre par le Procureur dans ses réquisitions. Les policiers étaient à la barre pour des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, faits pour lesquels le juge d'instruction de Pikine les avait renvoyés devant la juridiction de juge ment.



Pour ce qui la concerne, la partie civile a demandé 500 millions FCFA pour la réparation de son préjudice. Ce, après avoir installé agent judiciaire dans la cause.



Pour les avocats de la partie civile, les agents ont agi dans le cadre de leur travail. Les avocats ne sont pas d'accord, par ailleurs, avec le juge d'instruction, car ils estiment qu'il s'agit plutôt d'un meurtre et que les policiers devaient comparaître devant la Chambre criminelle, étant donné les tortures infligées à la victime.



Pour rappel, Seydina Mouhamed Diop a été interpellé par les agents de la police, lors d’une opération, dans la nuit du 23 au 24 mars dernier. D’après un de ses amis, arrêté en même temps que lui durant la nuit des faits présumés, les six prévenus auraient conduit la victime au Technopole puis l’auraient tabassé. Il a succombé à ses blessures à l’hôpital. Après son inhumation, des jeunes de Pikine ont manifesté leur colère dans la rue.