Meurtres lors des manifestations : le F24 annonce la saisine de la CPI

La Plateforme « des forces vives de la nation F24 » dénonce la répression violente des manifestants qui a entraîné 16 morts après la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko à deux (2) ans de prison ferme. Le F24 annonce ce lundi lors d’une conférence de presse la saisine de la Cour pénale internationale (CPI) et de toutes les instances internationales sur les crimes commis depuis les manifestations de mars 2021.



« La Plateforme dénonce les rafles systématiques dont de nombreux mineurs sont victimes et relèvent de la similitude des chefs d'inculpation dans les centaines de dossiers. F24 demande aux avocats de se rendre nombreux dans les commissariats, brigades de gendarmerie et prison pour porter secours aux détenus dont certains ignorent jusqu'à leurs droits les plus élémentaires souvent bafoués à leur insu », a déclaré Mamadou Mbodj, coordonnateur de F24.



« F24 exige la libération de tous les détenus politiques et appelle le Président Macky Sall à créer les conditions de la désescalade par la levée immédiate du blocus du domicile de Ousmane Sonko et par la prise de mesure allant dans le sens de préserver la paix civile en lieu et place de l'acharnement dont ce dernier est victime », a-t-il ajouté.



En tout état de cause, poursuit M. Mbdoj, il est temps que Monsieur Macky Sall et ses partisans comprennent que « F24 et les Sénégalais ne les laisseront pas faire de Ousmane Sonko la troisième victime de leur sport favori de sélection des candidats à la présidentielle de 2024 ».



Selon lui, F24 et les Sénégalais épris de « justice et de paix n'accepteront pas l'accomplissement d'un coup d'État constitutionnel à travers un troisième mandat illégal et illégitime ».



« F24 informe à l'opinion nationale et internationale de la saisine sans délai de la CPI (Cour pénale internationale) et de toutes les instances internationales afin que les nombreux crimes commis depuis 2021 ne restent pas impunis », a annoncé le coordonnateur de la Plateforme.