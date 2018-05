Mgr Benjamin Ndiaye-Mort de Fallou Sène : "chacun doit prendre ses responsabilités"

Les violences qui ont abouti à la mort de l’étudiant Mouhamed Fallou Sène sont déplorables. C’est l’avis de l’Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Ce dernier a appelé les uns et les autres au calme car, a-t-il indiqué, la violence ne sert à rien.



Mgr Ndiaye qui recevait une délégation du Groupe futur Media (GFM) a aussi exhorté les autorités à faire la lumière sur cette affaire qui a abouti à la mort de l’étudiant de 26 ans, à l’Université Gaston-Berger de Saint-Louis (UGB). Selon lui, chacun doit prendre ses responsabilités et faire en sorte que pareille situation ne reproduise plus.