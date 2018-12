Micro-trottoir Vidéo - Ce que le Sénégalais lambda pense des 8000 milliards engrangés par Macky à Paris

Les 8.091 milliards de Fcfa mobilisés par le Président Macky Sall et son gouvernement (à noter qu’il s’agit là que des promesses de dette de la part des investisseurs) défraient la chronique au Sénégal.

Ce jeudi 19 décembre, une équipe de Pressafrik est allée la rencontre des hommes, femmes et jeunes dans les rues de Dakar, pour recueillir des avis sur cette forte somme promise à Macky Sall, lors du Groupe Consultatif de Paris bouclé mardi.



Rencontrés devant le commissariat de Dieuppel, au terminus de liberté 5 et devant une école de la capitale sénégalaise, les personnes interviewées ont des avis divers sur la démarche du président de la République.

Certains saluent le geste mais s’inquiètent quant à la gestion de la dite somme. D’autres, non satisfaits de la première phase du Plan Sénégal Emergent, considèrent ce financement comme une action purement politique, dont se servirait Macky Sall pour avoir un second mandat.

Regardez le Micro-trottoir réalisé par PressAfrik sur ce sujet qui polarise toutes les attentions au Sénégal ces derniers jours !!!