Microfinance: Plusieurs Directeurs et Pca relevés de leurs fonctions, leurs structures placées sous administration provisoire

Remous dans le secteur de la microfinance. Des Directeurs et Présidents de conseil d'administration (Pca) ont été relevés de leurs postes et leurs structures placées sous administration provisoire. Il s'agit de Crédit solidaire Afrique (CSA), l'IFM Louga et l'agence de Ziguinchor (Sud). Ces responsables sont accusés de mauvaise gestion ou d'absence de résultats, informe la Rfm.