Migrants sénégalais bloqués au Niger : Seydi Gassama exhorte le gouvernement et l’OIM à prendre des « mesures urgentes »

Nous exhortons l'Etat du #Senegal et l'#OIM à prendre des mesures urgentes pour aider ces migrants sénégalais expulsés d'Algérie et bloqués à Arlit au Niger dans des conditions difficiles à rentrer au pays. @Macky_Sall @MosesSarr @OIM_Niger Vidéo de Baye Fallou Niger pic.twitter.com/OKLDwTTLQa

