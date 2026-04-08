Migration circulaire 2026 : démarrage des entretiens pour les travailleurs saisonniers en Espagne

Le Secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’Extérieur a acté, ce mardi 7 avril 2026, le démarrage des auditions pour la nouvelle campagne de migration circulaire vers l’Espagne. Ce processus fait suite à l’appel à candidatures lancé le 16 mars dernier, dont les dépôts en ligne ont été clôturés le 22 mars. La présélection actuelle s’appuie sur une exploitation rigoureuse des bases de données des campagnes 2025 et 2026.







Ces entretiens, menés par un comité de sélection intégrant des représentants d’entreprises agricoles espagnoles, s'étaleront sur plusieurs mois. Les candidats retenus seront engagés pour une durée de trois à neuf mois, principalement pour des missions de cueillette et de conditionnement de fruits. Encadrés par le Code du travail espagnol, ils bénéficieront d'une semaine de 40 heures et d'une rémunération attractive, estimée entre 1 200 et 1 800 euros selon leurs performances.







Au-delà de l'opportunité économique, le gouvernement souligne le succès stratégique de ce programme. Les chiffres témoignent d'une évolution majeure du sens des responsabilités des candidats : le taux de retour est passé de 38,30 % en 2019 à un niveau record de 88,21 % en 2025. Cette tendance à la hausse confirme la solidité de la coopération bilatérale, renforcée par le mémorandum signé en août 2024 lors de la visite du Premier ministre espagnol à Dakar.







En offrant un cadre légal, sécurisé et temporaire, la migration circulaire s'impose désormais comme une alternative concrète et efficace à l'émigration irrégulière, répondant simultanément aux besoins de main-d'œuvre de l'Espagne et aux aspirations économiques des travailleurs sénégalais.

