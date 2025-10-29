Migration clandestine : 34 migrants arrêtés à Mbour après une panne en mer

L’Antenne de Saly de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a procédé, le 25 octobre 2025, à l’interpellation de trente-quatre (34) candidats à la migration irrégulière au quai de pêche de Mbour. L’opération a été déclenchée à la suite d’un renseignement faisant état d’un débarquement de migrants clandestins dans la zone.Sur place, les agents ont appréhendé trente-quatre personnes, parmi lesquelles dix-neuf Gambiens, dont trois femmes, dix Sénégalais et cinq Guinéens. Selon les autorités, les migrants auraient embarqué depuis la Gambie le 23 octobre 2025 à destination des Îles Canaries. Mais la pirogue a connu des problèmes techniques au large des côtes sénégalaises, contraignant le capitaine à accoster à Mbour avant de prendre la fuite.Les dix (10) Sénégalais interpellés ont déclaré avoir versé chacun la somme de 500 000 francs CFA à un individu qui les aurait ensuite conduits jusqu’à Macao, en Gambie, point de départ de la traversée. Les ressortissants gambiens et guinéens, de leur côté, ont évoqué un autre recruteur basé en Gambie comme organisateur du voyage.La DNLT a ouvert une enquête.