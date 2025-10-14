Migration irrégulière : 123 candidats interceptés au large de Sangomar (Marine nationale)

La Marine sénégalaise a annoncé, lundi soir, avoir intercepté une pirogue transportant 123 candidats à l’émigration irrégulière au large de Sangomar.
"Le 13 octobre 2025, la Marine nationale a secouru, à environ 110 km au large de Sangomar, une pirogue en provenance d’un pays voisin et transportant 123 candidats à l’émigration irrégulière", lit-on dans un post de la Marine nationale sur sa page X.
La source indique que les migrants ont été débarqués à la Base navale Amiral Faye Gassama et mis à la disposition des services compétents.
Le 27 septembre 2025, la Marine nationale avait secouru, au large de Dakar, une pirogue en provenance aussi d’un pays voisin et transportant 282 candidats à l’émigration irrégulière.
Et deux jours auparavant, en coordination avec l’Armée de l’Air, la Marine nationale avait intercepté une autre embarcation avec à bord 142 candidats à l’émigration irrégulière.
