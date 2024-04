Migration irrégulière : 25 candidats interpellés par la brigade de gendarmerie de Diass (source sécuritaire)

La migration irrégulière se poursuit de plus belle même si on en parle beaucoup moins ces derniers mois. Malgré des embarcations qui échouent, des pertes en vies humaines et les rapatriements par vague, les jeunes semblent déterminés à quitter le pays pour chercher un lendemain meilleur en bravant l’océan au risque de leur vie. Selon l’APS qui cite une source sécuritaire, ce lundi Vingt-cinq (25) candidats à l’émigration irrégulière ont été interpellés par la brigade de gendarmerie de Diass (Mbour, Ouest).



« Ils sont 25 candidats à l’émigration irrégulière à être interpellés aujourd’hui vers les coups de 14 heures par la brigade de proximité de Diass », a informé la même source, précisant qu’il s’agit de « 21 Sénégalais, 3 Gambiens et un Malien ». Elle a signalé que les candidats ont déboursé chacun entre 400 mille et 600 mille FCFA en vue de se rendre en Espagne.

« Les candidats sont gardés présentement à la brigade de Diass et une enquête est ouverte, pour interpeller les organisateurs de ce voyage”, a souligné la même source.