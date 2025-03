Migration irrégulière : La Mauritanie dénonce "l’amalgame" et réaffirme sa politique d’accueil

Face aux polémiques sur la question migratoire, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l’extérieur a réagi. Dans un communiqué de presse, les autorités mauritaniennes dénoncent la diffusion de "foules d’informations où se mêlent l’amalgame, le confusionnisme, l’alarmisme, l’intoxication et la surenchère".



Dans leur déclaration, elles rappellent que « la Mauritanie accueille déjà des ressortissants des pays voisins, du Nord comme du Sud, dont certains sont des réfugiés et d’autres des migrants traditionnels. » Leur statut, précisent-elles, « est régi par des accords bilatéraux et internationaux, leur garantissant tous les droits liés à leur titre de séjour. »



Si la Mauritanie se veut un terre d’accueil historique, elle s’inquiète néanmoins des conséquences de la migration irrégulière, qui risque de "saper le climat mutuel d’hospitalité et de quiétude" entre pays liés par une histoire commune. Le communiqué met en garde contre « les dérives associées à ces flux migratoires non contrôlés, qui peuvent être un vecteur de trafic humain et d’autres menaces sécuritaires. »



Le gouvernement mauritanien souligne aussi les efforts déjà déployés pour permettre aux ressortissants ouest-africains de régulariser leur situation par l’obtention d’une carte de résident via des procédures simplifiées. Toutefois, il déplore que « nombre de migrants ne renouvellent pas ce document, se retrouvant ainsi en situation irrégulière. »



Réaffirmant son attachement à une migration régulière, sûre et ordonnée, la Mauritanie insiste sur sa volonté « de lutter fermement contre l’immigration clandestine et les réseaux qui l’exploitent. »



Malgré ces défis, le pays réitère son engagement en faveur d’un accueil respectueux des lois, notamment pour les ressortissants des pays voisins. "La Mauritanie reste cette terre d’accueil de toujours (...), un principe inébranlable, nourri par un héritage de brassage et de partage mutuel", conclut le communiqué.