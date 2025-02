Migration irrégulière : plus de 35 000 arrivées aux Canaries en 2024, près de 1 000 disparus (OIM)

« Entre janvier et novembre 2024, 35 762 migrants d'Afrique de l'Ouest ont atteint les Îles Canaries, soit une hausse de 12 % par rapport à 2023 », selon le ministère de l’Intérieur. Parmi eux, « 34 162 sont partis des côtes sénégalaises à bord de 64 embarcations. » Le Data Hub Center de l'OIM a recensé 957 disparus sur la route de l’Atlantique au cours de la même période, rapporte le chef de la division migration au ministère du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, Moussa Seydou Diallo.



Face à cette crise, M. Diallo, plaide pour une migration légale et encadrée. Selon lui, l’émigration circulaire entre le Sénégal et l’Espagne peut offrir aux jeunes des opportunités sûres et réduire les départs clandestins.



« La migration n’est pas un problème, mais un droit consacré. L’objectif est d’améliorer les conditions socio-économiques pour ceux qui souhaitent rester et de faciliter des voyages sûrs et organisés », a-t-il déclaré dans l’émission L’ANTINOOR sur la RTS.



Il a également souligné l'urgence d'une politique nationale de l’emploi, dont un projet avait été élaboré pour 2017-2020, mais jamais validé politiquement. À l’en croire, 30 999 Sénégalais sont entrés en Europe en situation irrégulière entre 2017 et 2023.



« Nous travaillons pour que le Sénégal dispose enfin d’un document stratégique sur l’emploi, afin d’apporter des réponses concrètes aux aspirations des jeunes », a-t-il conclu.