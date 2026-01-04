Migration irrégulière vers l’Espagne : Une chute spectaculaire de 42 % des arrivées en 2025

Selon le dernier rapport de la Commission espagnole d’aide aux réfugiés (CEAR), entre 70 et 80 % des personnes arrivées dans le pays en 2024 à bord de bateaux précaires ont demandé l’asile en Espagne. Les arrivées irrégulières ne représentent que 6 % de tous les étrangers arrivant dans le pays et beaucoup de ceux qui arrivent de cette manière sont des demandeurs de protection internationale fuyant des conflits, des persécutions, des violences ou de graves violations des droits humains dans leur pays.

25 % des migrants en provenance du Sénégal sont passés par les îles Canaries..

Les îles Canaries, l'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde

Les îles Canaries ont clôturé l’année avec 17 788 migrants arrivant contre 39 910 et 46 843 personnes, respectivement 2023 et 2024. Tout au long de 2025, 263 navires sont arrivés dans l’archipel contre 692 enregistrés l’année précédente. La baisse de 62 % des arrivées par la route des Canaries en 2025 via la petite île d’El Hierro est attribuée aux efforts de contrôle des départs suite aux récents accords entre l’UE et l’Espagne avec les gouvernements du Maroc, de la Mauritanie et du Sénégal. Selon les données du HCR, la plupart des personnes arrivées en Espagne par cette route viennent du Mali (36,8 %), du Sénégal (25 %) et de Guinée (11,7 %).

Les îles Canaries sont considérées comme l’une des routes migratoires les plus dangereuses au monde et les dernières données du HCR font état de 416 morts ou disparus cette année jusqu’au 30 novembre, chiffre que l’ONG Caminando Fronteras porte à 1 906 victimes en 2025.

Trente-six mille sept cent soixante-quinze (36775) migrants sont arrivés de façon irrégulière en Espagne en 2025, soit une baisse de 42,6 % par rapport à 2024, mais également grâce à une baisse de 62 % dans le cas des îles Canaries. Ce sont des données issues du dernier bilan sur l’immigration irrégulière pour 2025 du ministère de l’Intérieur espagnol, publié ce vendredi. La grande majorité des entrées irrégulières ont eu lieu par mer (un total de 32 925), à bord de 1 235 bateaux précaires, contre 1 810 arrivés en 2024.