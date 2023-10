Migration vers les Etats-Unis : deux (2) personnes condamnées pour escroquerie

Trois (3) individus cherchant à rejoindre les États-Unis par voie maritime ont porté plainte contre Moussa D. et Ousmane S. Le premier qui a été condamné à six (6) mois de prison ferme pour escroquerie en 2014, a proposé un voyage aux États-Unis par voie maritime aux trois plaignants.



Mor D., Omar T. et Dame T. ont été informés de cette opportunité par l'intermédiaire d'Ousmane S. Ils ont chacun versé des sommes allant de 1 500 000 à 2 000 000 de francs CFA. Cependant, leur enthousiasme s'est rapidement transformé en déception. Au total, ils ont versé 5 250 000 francs.



Cependant, aucune trace du bateau n'a été trouvée. Attraits devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, le trio a raconté sa mésaventure. Après les plaidoiries, l’avocat des parties civiles a réclamé 500 000 francs de dommages et intérêts pour chacun des plaignants, ainsi que la restitution des 5 250 000 francs encaissés. Le ministère public a requis l'application de la loi contre les prévenus.



Finalement, le juge a condamné Moussa Diouf à six mois (6) de prison ferme et Ousmane S. à deux (2) mois ferme.