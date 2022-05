Migrations - Avec 1600 milliards Cfa injectés en 2021 au Sénégal, les migrants plus précieux que l'Aide publique au développement

La relation entre la migration et le développement n’est plus à démontrer de par l’intérêt entourant les transferts ou envois de fonds des migrants qui ne cessent de croitre, de même que leurs incidences sur les économies locales des pays d’origine.

De nombreuses études, portant sur les flux financiers générés par la migration, ont montré que ces envois de fonds dépassent de loin les montants investis par l’Aide publique au développement (1,4 milliard de dollars), et cela sans tenir compte de l’importance que revêt les flux informels et de marchandises.



Selon les statistiques de la Banque mondiale, le Sénégal est le quatrième pays de l’Afrique Subsaharienne récepteur des transferts financiers en provenance de ses ressortissants résidant à l’étranger, derrière le Nigeria (24 356 millions de dollar US), le Ghana (3 536 millions de dollar US) et le Kenya (2 719 millions de dollar)

US). Durant la période 2000-2019, le montant des envois vers le pays a connu une évolution à la hausse allant de 233 millions de dollars US en 2000 à 2 422 millions de dollars US en 2018, en passant par 1 478 millions de dollars US en 2010.



Ces transferts de fonds proviennent essentiellement du continent européen qui a émis 56,4% des flux, suivie par l’Afrique (33,2%) et dans une moindre mesure l’Amérique (10,3%)



Transferts de fonds des migrants peu orientés vers les investissements



Avec plus de 600.000 sénégalais recensés résidant à l’étranger. Plus de 45% résident en Europe de l’Ouest et du Sud, 39% vivent en Afrique de l’Ouest, l’Amérique du Nord concentre 8%, l’Afrique Centrale 6% et l’Europe du Nord 0,5%, selon la base de données de la division population des Nations Unies, en 2015.



Selon un rapport de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) Sénégal, sur la Balance des paiements et positions extérieures globales, réalisé en 2017, l’essentiel des transferts de fonds des migrants (90,7%) est destiné aux dépenses courantes des familles des émigrés, contre seulement 9,3% consacrés à de l'investissement principalement dans l’immobilier



La source note une croissance moyenne annuelle de 10,8% des fonds en provenance de la diaspora. Les envois de fonds des migrants sont passés de 750 milliards FCFA en 2012 à 1 174 Milliards FCFA en 2017 soit 9,4% du PIB.



En 2017, l'essentiel des transferts (90,7%) était destiné aux dépenses courantes des familles des émigrés. En effet, seulement 9,3% étaient consacrés à de l'investissement principalement immobilier.



Ces transferts ont un impact économique et social dans le pays. Les montants transférés par la diaspora représentent une part non négligeable par rapport au PIB du Sénégal (10,5% du PIB).

Ensuite, ces transferts contribuent fortement à améliorer les réserves de change des pays récepteurs et contribuent ainsi à l’amélioration de la balance des opérations courantes de nombreux pays du continent.