Migrations: évacuation du camp du «Millénaire» au nord de Paris

L'opération d'évacuation doit conduire « à l'hébergement temporaire des personnes concernées dans une vingtaine de sites de Paris et de la région parisienne, puis à l'examen de la situation administrative de ces personnes », a déclaré ce mercredi matin le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb dans un communiqué.



Les migrants, encadrés par plus de 500 policiers et pompiers réquisitionnés, doivent monter dans une quarantaine de bus qui les conduiront vers ces centres. Des agents de la mairie de Paris sont également présents. Ils sont venus vers les tentes pour réveiller les personnes qui ne l’étaient pas encore.



Les migrants ont été conduits vers une vingtaine de lieux d'accueil, des gymnases transformés en dortoirs, rapporte notre envoyé spécial, Simon Rozé. Il s'agit de les mettre à l'abri, selon l'expression consacrée : là, ils pourront dormir sous un toit et non plus sous un bout de toile au bord du canal.