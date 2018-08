Mimi Touré tance Ousmane Sonko : «S’il pense que c’est à l’école de l’insolence et de … »

Les sorties virulentes d’Ousmane Sonko ne sont pas du gout d’Aminata Touré. Cette dernière, dans un entretien accordé à L’Observateur tance sévèrement le leader du Pastef qui userait d’insolence à l’encontre de Macky Sall et d’autres personnalités.



«S’il pense que c’est à l’école de l’insolence qu’il va gagner ses galons en politique, il ne tardera pas à savoir ce qu’en pensent les Sénégalais. La politesse et la correction sont des vertus cardinales bien ancrées ici. Je trouve scandaleux et inacceptable que des gens qui aspirent à être dirigeants dans ce pays tiennent de tels propos à l’encontre du chef de l’Etat qui est la première institution de ce pays et est aussi un père de famille», martèle-t-elle.



Selon elle, son habit de député devrait l’inciter à adopter une autre posture et ainsi, servir d’exemple aux jeunes. L’Envoyée spéciale du chef de l’Etat se dit convaincue que cette façon de faire est à bannir de l’environnement politique sénégalais.