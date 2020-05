Miralem Pjanic douche Leonardo et le PSG, le Barça attaque son grand nettoyage

Pjanic a choisi sa future destination, le FC Barcelone va faire le ménage dans son effectif, Jean-Clair Todibo sera la première vente du Barça, et Adrian Mariappa fait la Une en Angleterre, voici votre revue de presse du 21 mai 2020.



Le Barça prépare un grand nettoyage, Pjanic refuse le PSG

Du côté de la Catalogne, le mercato à venir du Barça fait une fois de plus la Une avec Mundo Deportivo. Le média barcelonais fait le point, et le résultat est clair, il y a trop de monde au club. L'effectif blaugrana déborde explique le journal, 35 joueurs c'est trop. Le Barça veut faire de la place pour rajeunir l'effectif, mais aussi et surtout réduire sa masse salariale. De nombreux dossiers pourraient donc se régler cet été. On pense bien sûr, à Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Arturo Vidal ou encore Ivan Rakitic. L'autre information qui fait la Une de Mondo Deportivo, c'est celle concernant Miralem Pjanic. Ce dernier aurait choisi sa future destination, et en aurait fait part à la direction du PSG. « Je ne veux aller qu'au Barça », aurait-il affirmé à Leonardo. Une information qui devrait faire plaisir aux supporters du club catalan.



Todibo en direction de l'Angleterre ?

Toujours en Espagne, Jean-Clair Todibo fait les gros titres. D'après Sport, le Français va être la première vente du Barça. En effet, il serait l'une des pièces les plus convoitées de l'effectif blaugrana, et il y aurait de très bonnes offres pour lui, en provenance de Premier League. Le journal catalan ajoute que le FC Barcelone pourrait faire une très jolie plus-value sur ce dossier, puisque Todibo avait été acheté pour environ 1 M€, et il devrait être vendu à plus de 25 M€ ! Affaire à suivre...



Le mystère Mariappa

On part maintenant en Angleterre, où Adrian Mariappa fait partie des 6 personnes du club de Watford qui ont été testées positives au coronavirus. Et pour le défenseur, cela a été une grande surprise. « Comment est-ce arrivé ? » se demande-t-il. Ses déclarations font les gros titres des tabloïds, comme le Daily Mirror. « Ce fut une grande surprise, parce que je n'ai pas vraiment quitté la maison, à part pour un peu d'exercice et une marche avec les enfants », raconte Mariappa. Un mystère qui fait aussi la Une du Daily Express, et du Daily Star.