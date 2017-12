Mise à niveau de la production et baisse du prix de l'électricité : la Senelec cherche 30 milliards de F Cfa sur le marché

Dans le but de mettre à niveau son outil de production, de transport et de distribution, la Senelec "traque" 30 milliards F Cfa sur le marché.

«Nous allons sur le marché pour la levée de 30 milliards de F Cfa. Il peut y avoir des souscriptions supplémentaires, parce que nous ne fermons pas la porte», a déclaré le DG de la Senelec qui explique que : «le besoin identifié est de 30 milliards F Cfa pour des projets d’investissement importants déroulés dans le cadre du plan stratégique "Yeessal" de Senelec (2016-2020).



A en croire Makhtar Cissé, cet emprunt, c’est pour mettre à niveau leur outil de production, de transport et de distribution. Et, cette mise à niveau requiert, selon lui, des investissements extrêmement importants pour lesquels, la Senelec a besoin du soutien des bailleurs comme la Banque Mondiale, ma Boad (Banque ouest africaine de développement), en plus de l’Etat qui « supporte la partie la plus importante».



800 milliards de F Cfa pour le plan stratégique Yeessal 2020

«Même si la société est aujourd’hui sur des montages financiers très lourds (800 milliards de F Cfa pour le plan stratégique Yeessal 2020), néanmoins, le DG se félicite «de l’amélioration de la qualité de service qui travaille à une bonne fourniture de l’électricité au Sénégal ».



Baisse du prix de l’électricité en 2020 ou 2021

Les Sénégalais doivent prendre leur mal en patience pour espérer avoir une autre baisse du prix de l’électricité, a indiqué Makhtar Cissé qui soutient qu’ : «actuellement le cours du baril n’est pas retombé et les conditions économiques ne s’y prêteraient pas ». Toutefois, il rassure : «mon pari est qu’à partir de 2020-2021, le prix de l’électricité baisse sensiblement».