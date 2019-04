Mise en place d’un gouvernement parallèle: Dr Babacar Diop renonce à sa décision

Le leader des Forces démocratique du Sénégal (Fds), Dr Babacar Diop avait annoncé la mise en place d’un gouvernement parallèle, après la prestation du serment de Macky Sall. Ce dernier est revenu sur sa décision lors d’une rencontre avec la presse, en annonçant la tenue d’une conférence internationale du le Sénégal à Paris.



« Le débat sur la mise en place d’un gouvernement parallèle que le FDS avait proposé à l’opposition a permis des discussions très approfondies avec des Sénégalais de tous bords pour la construction d’une plateforme politique commune afin d’organiser la résistance populaire au Sénégal », a rappelé Dr Diop.



En lieu et place ce gouvernement parallèle, Babacar Diop a annoncé que son parti va lancer dans les prochains jours une conférence internationale sur le Sénégal. Selon lui, la diaspora sénégalaise vivant à Paris est prête accueillir cette conférence.

Babacar Diop refuse toujours de reconnaitre Macky Sall comme président vainqueur de la présidentielle sénégalaise du 24 février dernier alors que celui-ci s’apprêter à prêter serment pour entamer son deuxième mandat de 5 ans.



« Macky Sall a perpétré un crime contre la démocratie. Notre ambition est de construire un appareil politique plus grand que le Parti socialiste (Ps) et cela mobilise toute notre énergie. Donc le Ps est derrière nous, dit-il.