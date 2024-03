"Mise ne place d'une structure des anciens de l'UJT" : le Secrétaire national dément et invite les jeunes à rester à l'écoute du Pds

Le Secrétaire National de l'Union des Jeunesses Travaillistes et Libérales ( UJTL) apporte des précisions suite aux informations faisant état de l'existence d'une structure des anciens de l'UJTL. Franck Daddy Diatta et ses camarades informent qu'une telle structure "n'existe pas et n'a jamais existé".



Les jeunes du Parti démocratie sénégalais s'indignent et condamnent "énergiquement cette tentative de manœuvre politicienne qui a pour but de monnayer une instance utopique et inexistante auprès du pouvoir qu'ils envisagent avec la COALITION IDY PRESIDENT".



L'Ujtl national "trouve honteux et malhonnête ce communiqué et informe toute la jeunesse libérale de rester à l'écoute des directives du parti qui passeront par ses canaux officiels car « la réflexion continue » pour paraphraser le président Karim Wade".