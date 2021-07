Mission Union africaine: le gouvernement tchadien rejette Ibrahima Fall

Le diplomate sénégalais et ancien ministre Ibrahima FALL, ne posera pas ses valises à NDjaména en tant que Haut- Représentant de l’Union africaine au Tchad dans le cadre de l’assistance de l’Union africaine à la transition militaire tchadienne.



Après le refus catégorique du gouvernement tchadien de transition d’officialiser la nomination du Sénégalais Ibrahima FALL, c’est désormais le diplomate congolais Basile Ikouébé qui a été désigné pour remplacer l’ancien ministre Ibrahima FALL.



Ce dernier, selon des sources autorisées exclusives parvenues à Confidentiel Afrique, fait l’objet de complainte non justifiée du gouvernement tchadien, attisée par le ministre des Affaires Étrangères du Tchad Cherif Zene Mahamat aux yeux de l’Union africaine. Ikouébé Basile prendra fonction le 25 juillet prochain avec residence à NDjamena et cumulera les fonctions d’Envoyé spécial de l’Union africaine au Tchad.



Source: Confidentiel Afrique