Modernisation parlementaire : El Malick Ndiaye présente les réformes en cours aux députés autrichiens

L’Assemblée nationale a accueilli, ce mardi 2 décembre, une délégation de parlementaires autrichiens conduite par le député Axel Kassegger, président du Groupe d’amitié Autriche–Afrique subsaharienne, accompagnée de l’ambassadrice Ursula Fahringer. La rencontre, présidée par El Malick Ndiaye, s’inscrit dans une dynamique de consolidation des liens entre les deux pays.Le Président de l’Assemblée nationale a salué « l’excellence et la solidité des relations entre le Sénégal et l’Autriche », rappelant que celles-ci reposent sur une coopération historique et sur des intérêts convergents dans des secteurs clés du développement.El Malick Ndiaye a présenté à ses hôtes la Vision Sénégal 2050 portée par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que « les grandes orientations du Plan de redressement économique conduit par le Premier ministre Ousmane Sonko ». Il a insisté sur les priorités stratégiques du pays, notamment les énergies renouvelables, l’innovation technologique, la formation professionnelle et la santé, identifiés comme des domaines de partenariat privilégiés avec l’Autriche.Le Président de l’Assemblée a également mis en avant la nécessité de renforcer la coopération interparlementaire. Il a souligné que « l’intensification des échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre institutions législatives » constitue un levier déterminant pour la qualité du travail parlementaire et l’approfondissement des relations entre les deux pays.Enfin, El Malick Ndiaye a exposé les réformes majeures engagées depuis son arrivée à la tête de l’institution, notamment « la digitalisation des procédures parlementaires et administratives », un chantier emblématique de la volonté de modernisation, de performance et de transparence du Parlement sénégalais.