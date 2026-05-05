Protection sociale : signature d’une convention pour la couverture santé des familles de militaires et gendarmes

Le ministère des Forces armées et l’Agence Sénégalaise de la Couverture Sanitaire Universelle (SEN-CSU) ont formalisé, ce mardi 5 mai, un partenariat stratégique pour l’enrôlement des familles de militaires et de gendarmes dépourvues de protection sociale. La convention a été paraphée par le Général d’Armée aérienne Birame Diop et le Dr El Hadji Séga Guèye.







Cet accord vise à combler le déficit de couverture santé pour les ayants droit des forces de défense et de sécurité. L’initiative facilite l'accès effectif aux soins pour des familles dont les membres sont régulièrement exposés à des contraintes professionnelles élevées au service de la Nation.







Selon les signataires, cette coopération interinstitutionnelle s'inscrit dans la politique nationale d'équité sociale. Elle marque une volonté de consolider le système de santé inclusif du Sénégal en intégrant les familles des personnels assurant la sécurité nationale dans les mécanismes de la Couverture Sanitaire Universelle

