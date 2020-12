Module Pro-LGBT: "Mamadou Talla est le ministre de l'éducation homosexuelle", selon Guy Marius Sagna

Nous pensons avoir un ministre de l'éducation nationale. Nous avons un ministre de l'éducation homosexuelle.



Nous pensons avoir un ministre de l'économie et des finances. Tous les 06 mois il prend des consignes de Paris, du FMI et de la Banque mondiale.



Nous pensons avoir un ministre du commerce. Ce ministre défend les APE, la grande distribution impérialiste, l'Accord de Cotonou qui est pour les africains un "accord de la corde au cou".



Nous pensons avoir un ministre de la pêche. Il vend notre mer aux bateaux de l'Union européenne et cherche des licences pour nos pêcheurs en Mauritanie.



Lui nak, si tu penses qu'il est ministre de la santé c'est que tu dors. Il est ministre chargé des évacuations sanitaires et des collectes pour le paiement des frais médicaux et des ordonnances.



Nous pensons avoir une assemblée nationale. Cette assemblée peut discuter de tout sauf du franc CFA, des APE, des accords de pêche, des bases militaires étrangères au Sénégal...



Nous pensons avoir un ministre des infrastructures, des transports terrestres...Nous n'avons qu'un "goro".



Nous pensons avoir un palais présidentiel. En réalité le palais du gouverneur a été laissé intact.



Nous pensons avoir un gouvernement. Il s'agit pour dire vrai du conseil d'administration (CA) des intérêts néocoloniaux.



Nous pensons avoir un président. Monsieur Macky Sall n'est qu'un sous-préfet.



Réveillons-nous!

Même village français est plus indépendant.



La lutte continue.

Ensemble nous vaincrons.



Guy Marius Sagna