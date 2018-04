Nouvelle escalade dans le conflit au Sahara occidental. Dans un message au Secrétaire général de l’ONU, Mohamed VI s’attaque directement à l’Algérie.



Dans ce message, dont le contenu a été publié par la presse marocaine, Mohamed VI demande l’implication directe de l’Algérie dans le processus de paix au Sahara occidental.



« Le Maroc demande et a toujours demandé que l’Algérie puisse participer au processus politique, que l’Algérie puisse assumer une responsabilité pleine dans la recherche de la solution et que l’Algérie puisse jouer un rôle à la hauteur de sa responsabilité dans la genèse et l’évolution de ce différend régional », a ajouté le souverain marocain.



Le Maroc a alerté dimanche le Conseil de sécurité en affirmant que des combattants du Front Polisario étaient entrés récemment dans la ville de Mahbes, dans le Nord-est du Sahara occidental, en violation d’un accord militaire sur une zone tampon.