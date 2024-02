Mohamet Massamba Sèye, coordonnateur du front des candidats forclos : « soit on organise une élection avec tous les candidats retenus ou on remet tout à zéro »

Lors du dialogue initié lundi, par le président Macky Sall, le coordonnateur des candidats forclos a demandé que leurs dossiers soient autorisés à être déposé.



« A la sortie du dialogue national, nous assistons à une proposition de résolution de crise faisant le maintien des 19 candidats déjà validés et éventuellement le réexamen des dossiers de candidats appelés recalés ou spoliés. Cela nous semble ne pas être cohérent avec l'attente des Sénégalais et de la communauté internationale qui surveille de près l'évolution de la situation », a indiqué le coordonnateur du Front des candidats forclos (Fc-Forclos), Mohamet Massamba Sèye.



Avant de poursuivre : « une décision à demi-mesure ne nous semble pas opportune pour résoudre le problème du processus électoral. Soit on organise une élection avec juste les 19 candidats retenus, soit on remet le tout à zéro et mettre un nouveau décret fixant une nouvelle convocation du corps électoral ».

Selon lui, des manquements ont faut que beaucoup de candidats parmi les 260 qui ont eu à retirer leurs fiches de parrainage n'ont pas pu déposer leurs candidatures à temps et se sont vus en forclusion à cause de l'attestation de la Caisse de dépôt et consignations.



M. Sèye interpelle le Président Macky Sall, le Conseil Constitutionnel et met en témoin la communauté nationale et Internationale, que « si des ajustements devraient être fait pour élargir la liste des candidats, nous par le collectif du Front des candidats forclos exigeons par les mêmes principes que nos dossiers de candidatures soient admis à être déposés, vérifiés et validés au niveau du Conseil constitutionnel et de prendre part pleinement à la prochaine élection présidentielle», a-t-il conclu.