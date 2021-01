Monaco : les premiers mots de Krépin Diatta

L'AS Monaco a mis le paquet pour s'offrir Krépin Diatta (21 ans), polyvalent international sénégalais (16 sélections, 1 but) qui évoluait jusqu'ici au FC Bruges. Le Lion de la Teranga n'a pas caché sa satisfaction d'avoir signé jusqu'en juin 2025 avec le club du Rocher.



« Je suis très heureux de m’engager avec l’AS Monaco et d’avoir la possibilité de progresser dans un club reconnu et ambitieux du championnat de France dont tout le monde connaît l’histoire. J’ai hâte de découvrir ce nouvel environnement et de travailler dur avec mes nouveaux coéquipiers pour rendre au club la confiance qu’il m’a accordée », a-t-il lâché.



Footmercato