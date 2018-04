Mondial 2018 : Des Russes et des Sénégalais forment un 12ème Gaindé pour supporter les « Lions »

A un peu plus de deux mois de l’ouverture de la Coupe du Monde Russie 2018, l’ambassade du Sénégal en Russie et les Sénégalais qui vivent au pays de Vladimir Poutine, s’activent pour une bonne participation de l’équipe nationale du Sénégal. Ainsi, un 12ème Gaidé composé de Russes et de Sénégalais est mis sur pied pour accueillir et supporter les "Lions" en Russie



« Il n’y a pas beaucoup de Sénégalais en Russie, Ils sont près de 200 à 250 entre les étudiants et Modou-Modou. Ils ont déjà créé un 12ème Gaindé local en Russie avec des étrangers et des Russes. On leur réserve de très belles surprises. Les Sénégalais sont très engagés et feront tout l’accueil des « Lions ». Depuis l’épopée de 2002, le Sénégal est connu. Vous croisez un Russe, il vous parle de Pape Bouba Diop ou El Hadj Diouf », a indiqué le Dr Souleymane Anta Ndiaye, chef du bureau Economie à l’ambassade du Sénégal en Russie.

Source: Stades

Toutes les dispositions ont été prises par l’ambassade a ajouté le diplomate : « L’ambassade du Sénégal en Russie, à la tête de laquelle se trouve son excellence Abdou Salam Diallo, a constitué une équipe, un comité de pilotage qui travaille depuis fort longtemps. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que les «Lions» soient bien accueillis. Déjà, il y a eu une mission de prospection avec le ministère des sports et la Fédération sénégalaise de football (FSF), au cours de laquelle ils ont fait le point avec le personnel de l’ambassade qui s’occupe des hôtels. Je tiens à dire que c’est l’ambassade qui s’occupe des hôtels, personne d’autre ne le fait, c’est eux qui identifient, négocient avec les hôtels pour le travail de base ».