Mondial 2022 : le violent coup de gueule de Lionel Messi

Le champion du monde n’a pas apprécié que son pays soit la cible des critiques après le Mondial. L’attitude et le manque de fair-play des joueurs argentins sur le terrain et lors des célébrations, notamment d’Emiliano Martinez, ont été pointés du doigt.



«Il me semble injuste que ce message ait été installé car il n’est pas vrai, affirme le joueur parisien. Parce que personne ne nous a rien donné gratuitement et que nous nous sommes toujours comportés de manière exemplaire, sur et en dehors du terrain. Les gens (de l’équipe) étaient impressionnants et se comportaient mieux que jamais. Et je pense qu’ils parlent à cause de ce qui s’est passé avec les Pays-Bas, c’est là que tout commence.»



Il pointe du doigt les Pays-Bas

Il poursuit : «mais personne ne dit rien de ce qui s’est passé avant le match avec ces déclarations (des Néerlandais et de Louis van Gaal), de ce qui s’est passé pendant le match et de ce qui s’est passé lors des tirs au but également, de leurs provocations. Ils n’ont eu aucune sorte de fair-play. Ce sont eux qui ont parlé et qui ont voulu déstabiliser nos joueurs au moment où nous allions tirer les pénalités. Tout le monde parle de ce qu’a fait l’Argentine après sa victoire mais personne n’en parle. Il me semble que nous devrions regarder attentivement le film et voir ce qui s’est passé pour ensuite commenter et établir que nous ne savions pas comment gagner.»



En effet, durant cette rencontre face aux Pays-Bas, Messi, qui n’a pas digéré les critiques de Louis van Gaal sur l’Albiceleste avant le match, s’est pris le bec avec Wout Weghorst. Il l’a d’ailleurs remis en place après le coup de sifflet final alors qu’il était en interview. Mais Messi, qui n’a rien dit sur le comportement de Dibu Martinez, ne veut plus y prêter attention, lui qui savoure son sacre.



« Mes enfants ont fait la fête comme Dibu. Encore aujourd’hui, je vois des vidéos des festivités et cela m’excite. Le fait que la finale se soit terminée ainsi a fait exploser de bonheur le peuple argentin. Tout le monde voulait que le pays soit champion et des millions de personnes sont venues dans les rues pour faire la fête. Il aurait pu se passer des choses folles, des gens ont tenté de sauter depuis les ponts dans les bus. J’ai adoré chaque moment.»

La page Coupe du Monde n’est pas encore tournée pour Messi.



