Mondial 2026 : Pays-Bas et Japon filent en 16e, la Suède qualifiée parmi les meilleurs troisièmes

Le groupe F de la Coupe du monde 2026 a livré son verdict , dans la nuit de jeudi 25 à vendredi 26 juin. La Tunisie, déjà éliminée, a concédé une troisième défaite face aux Pays-Bas (3-1).



Les Néerlandais terminent en tête de cette poule. Derrière, le Japon a bien résisté à la Suède (1-1) et finit à la deuxième place.



Les Pays-Bas affronteront le Maroc, mardi 30 juin (1h00 GMT), le Japon défiera le Brésil, lundi 29 juin (17h00 GMT). La Suède, elle, est qualifiée en tant que meilleure troisième mais elle devra patienter avant de connaître le nom de son adversaire.



