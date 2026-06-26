Mondial 2026 : Pays-Bas et Japon filent en 16e, la Suède qualifiée parmi les meilleurs troisièmes

Le groupe F de la Coupe du monde 2026 a livré son verdict , dans la nuit de jeudi 25 à vendredi 26 juin. La Tunisie, déjà éliminée, a concédé une troisième défaite face aux Pays-Bas (3-1).
Les Néerlandais terminent en tête de cette poule. Derrière, le Japon a bien résisté à la Suède (1-1) et finit à la deuxième place.
Les Pays-Bas affronteront le Maroc, mardi 30 juin (1h00 GMT), le Japon défiera le Brésil, lundi 29 juin (17h00 GMT). La Suède, elle, est qualifiée en tant que meilleure troisième mais elle devra patienter avant de connaître le nom de son adversaire.
Les Néerlandais terminent en tête de cette poule. Derrière, le Japon a bien résisté à la Suède (1-1) et finit à la deuxième place.
Les Pays-Bas affronteront le Maroc, mardi 30 juin (1h00 GMT), le Japon défiera le Brésil, lundi 29 juin (17h00 GMT). La Suède, elle, est qualifiée en tant que meilleure troisième mais elle devra patienter avant de connaître le nom de son adversaire.
Autres articles
-
Mondial 2026 : L’Équateur domine l’Allemagne et se qualifie pour les seizièmes de finale
-
Mondial 2026 : La Côte d'Ivoire bat Curaçao et obtient une qualification historique
-
Brancou Badio et Valence sacrés champions d’Espagne
-
Mondial 2026 : Pape Thiaw appelle ses joueurs à « sonner la révolte » face à l’Irak
-
Mondial 2026 : la victoire de l’Afrique du Sud complique les calculs du Sénégal et de l’Algérie