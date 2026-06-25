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Mondial 2026 : La Côte d'Ivoire bat Curaçao et obtient une qualification historique



Mondial 2026 : La Côte d'Ivoire bat Curaçao et obtient une qualification historique
La Côte d'Ivoire a battu Curaçao (2-0) ce jeudi lors du troisième match du groupe E de la Coupe du monde de football,

Grâce à ce succès, la Côte d'Ivoire obtient une qualification historique en 16e de finale. Les Éléphants défieront la Norvège ou la France. 
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Moussa Ndongo

Jeudi 25 Juin 2026 - 23:04


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