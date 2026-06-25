Mondial 2026 : L’Équateur domine l’Allemagne et se qualifie pour les seizièmes de finale

L’Équateur a dominé l’Allemagne ce jeudi 25 juin 2026 à l’occasion de la troisième journée de la Coupe du monde. Face à des Allemands déjà assurés de terminer premier de ce groupe E, les Équatoriens ont créé l’exploit en s’imposant 2-1.
Un succès qui leur permet d’être assurés de finir parmi les meilleurs troisièmes et donc d’accéder aux seizièmes de finale.
Un succès qui leur permet d’être assurés de finir parmi les meilleurs troisièmes et donc d’accéder aux seizièmes de finale.
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