Mondial 2026 : L’Équateur domine l’Allemagne et se qualifie pour les seizièmes de finale

L’Équateur a dominé l’Allemagne ce jeudi 25 juin 2026 à l’occasion de la troisième journée de la Coupe du monde. Face à des Allemands déjà assurés de terminer premier de ce groupe E, les Équatoriens ont créé l’exploit en s’imposant 2-1.



Un succès qui leur permet d’être assurés de finir parmi les meilleurs troisièmes et donc d’accéder aux seizièmes de finale.