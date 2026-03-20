Mondial 2026 : la FSF dévoile les nouveaux maillots des “Lions”

Conçues par l’équipementier PUMA, ces nouvelles tuniques misent sur la sobriété tout en mettant en valeur les couleurs traditionnelles du Sénégal. Le maillot domicile, que porteront les joueurs de Pape Thiaw, se distingue par un design simple qui rend hommage à la culture sénégalaise.

Quant au maillot vert, il se démarque par la présence d’imprimés à caractère historique, symbolisant l’identité et l’héritage du pays.

La Fédération sénégalaise de Football (FSF) a présenté, ce vendredi, les nouveaux maillots de l’équipe nationale du Sénégal en vue de la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet et co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada.