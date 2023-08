Mondial Basket: la France éliminée par la Lettonie

Catastrophe pour l'équipe de France. Débarqués en Indonésie avec des rêves de titre mondial en tête, les Bleus ne verront même pas le deuxième tour de la Coupe du monde, au bout d'un des plus grands fiascos de leur histoire.



Giflés par le Canada (65-95) vendredi, ils devaient à tout prix battre la Lettonie pour éviter de prendre la porte.



Les joueurs de Vincent Collet ont mené pendant plus de 38 minutes, sans jamais se mettre à l'abri pour de bon, et ont fini par payer leurs 20 pertes de balle et leur défense poreuse, dans les ultimes secondes (86-88). La France disputera un match sans enjeu face au Liban mardi puis deux matches de classement sans intérêt avant de quitter l'Indonésie.