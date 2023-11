Mondial U17 : Mali / Maroc, un choc 100% africain

L'Afrique aura un représentant en demi-finales de la Coupe du monde des moins de 17 ans. Le Mali affronte le Maroc en quarts de finale, ce samedi 25 novembre 2023 en Indonésie, au stade Manahan.





Une chose est certaine lors de cette Coupe du monde U17 qui se déroule en Indonésie (10 novembre au 2 décembre 2023) : une équipe africaine disputera au moins les demi-finales. Qui alors ? Ce sera le Maroc ou le Mali. Ces deux nations s'affrontent ce samedi (12h00 GMT) en quarts de finale du tournoi.



C'est donc un choc 100% africain où les pronostics sont interdits. Les « Aiglonnets » avaient brillamment décroché le ticket pour les quarts en écrasant (5-0) le Mexique.



De leur côté, les « Lionceaux » de l'Atlas sont vice-champions d'Afrique et ont arraché leur billet pour les quarts en venant à bout de l'Iran (1-1, t.a.b, 4-1).



Des retrouvailles !



Ce duel rappelle le match en demi- finales de la dernière Coupe d'Afrique des Nations (CAN) U17. Sur la terre algérienne, le Maroc avait éliminé le Mali aux tirs au but (6-5), après un nul vierge (0-0) à l'issue du temps règlementaire.

Le vainqueur de ce choc rencontrera en demies soit la France ou l’Ouzbékistan. Il sera donc le seul rescapé africain dans ce Mondial U17.





Programme quarts de finale



Vendredi 24 novembre 2023



Espagne / Allemagne 0-1



Brésil/Argentine 0-3





Samedi 25 novembre 2023



08h30 France/Ouzbékistan



12h00 Mali/Maroc