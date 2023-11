Mondial U17: la FSF renonce à son recours contre la demande de disqualification de la France

La Fédération sénégalaise de Football (FSF) informe, dans un courrier, du retrait de sa réclamation faite auprès de la FIFA, en demandant la disqualification de la France de la Coupe du Monde U 17 Indonésie 2023 pour alignement d'un joueur inéligible en l’occurrence, Yanis Ali Issoufou Abdoul Khadre.



« Nous précisions que l'article 9.3 du Règlement de la Compétition est impertinent, car, comment une équipe peut faire une réclamation cinq jours avant une compétition sur une fraude qu'elle ignore et qui n'est établie d'ailleurs qu'à partir du moment où le joueur a effectivement participé à un match de ladite compétition et pas avant ? », lit-on dans un courrier que le secrétaire général de la FSF, Victor Seh Cissé a adressé au Directeur de la Compétition de la Coupe du monde U17, Indonésie 2023.



D’après lui, le « fait de retirer le joueur pour les matches suivant l'infraction aux règlements ne change rien à la donne car la violation est déjà actée ».



« Notre devoir était de dénoncer à la FIFA un fait porté à notre attention par la presse française le jour de notre match de huitième de finale contre la France mais nous n'avons aucun contrôle sur la suite que la FIFA entend y donner », a-t-il souligné dans le document.



Pour la FSF, les « éléments relatés dans votre courriel laissent au contraire entrevoir le sens de la décision qui est de ne pas sanctionner ».



Au regard de tout cela, la FSF décide de « renoncer à sa saisine ce jour et demande à la FIFA de lui en donner acte ».