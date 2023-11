Mondial U17 : le Sénégal vise l’exploit face à la France

Mercredi 22 novembre 2023

08h30 Angleterre / Ouzbékistan

12h00 France / Sénégal

Mardi 21 novembre 2023

Allemagne / États-Unis 3-2

Mali / Mexique 5-0

Maroc / Iran 1-1, TAB 4-1

Argentine / Venezuela 5-0

Lundi 20 novembre 2023

Équateur / Brésil 1-3

Espagne / Japon 2-1



L’équipe nationale U17 du Sénégal a rendez-vous avec l’histoire ce mercredi pour le compte des huitièmes de finale de Coupe du monde de la catégorie en Indonésie. Le Sénégal joue contre la France (12h00 GMT) avec l’objectif de conquérir une place en quarts de finale.Une rencontre que les « Lionceaux » doivent gagner pour continuer l’aventure au Mondial 2023. Un match que les protégés de Serigne Saliou Dia devront aborder sans leur métronome Amara Diouf, victime de blessure contre le Japon.Les cadets devront compter sur leur meilleur buteur Idrissa Gueye qui compte trois réalisations. L’attaquant de Génération Foot devra briller par sa présence et porter les « Lionceaux » face au Bleuets.Le Sénégal devra passer l’obstacle de la France pour atteindre les quarts et rejoindre le Mali et le Maroc, qui ont battu respectivement Mexique et l’Iran. Les « Aiglonnets » et les « Lionceaux » de l’Atlas se croiseront en quarts de finale de la Coupe du Monde U17. Il y aura un duel 100% africain en quarts.