Mondial U20 - Sénégal - Pologne : les lionceaux pour la 1er place

Les deux pays se retrouvent donc, toujours en coupe du monde, mais dans la catégorie inférieure (le Mondial des – 20 ans) pour un important match de la dernière journée du Groupe A. Pour cause, les « Lionceaux », victorieux de leurs deux premiers matches (3 – 0 contre Tahiti et 2 – 0 contre la Colombie) veulent conserver la première place de leur groupe. Alors que la Pologne, battue d’entrée par la Colombie (0 – 2) s’est bien reprise lors de sa deuxième sortie (victoire 5 – 0 sur Tahiti) et ambitionne de vaincre le Sénégal pour lui chiper la première place.



Les « Lionceaux » voudront donc confirmer la victoire de leurs ainés, là où les Polonais chercheront à prendre une revanche par procuration. Déjà assurés de jouer les huitièmes de finale, les garçons du coach Youssouph Dabo se déplaceront de Lublin où ils avaient disputé leurs deux premières rencontres à Lodz, où sont domiciliés leurs adversaires, pour s’y imposer et y rester pour disputer leur prochain match du second tour.