Mondial de football des Sourds : le Sénégal et l’Égypte se croisent pour la troisième place

Le Sénégal et l’Égypte ne soulèveront pas le trophée du Mondial des Sourds et Malentendants. Battus respectivement par l’Ukraine et le Japon, les deux représentants de l’Afrique s’affrontent pour la troisième place de la Coupe du monde.



Le match de classement est programmé ce vendredi à partir de 8h30.



L'Ukraine retrouvera le Japon pour la grande finale ce samedi 7 octobre à 16h30 (heure malaisienne).