Mondial des clubs ½ finales: Flamengo entre en lice, avant le Real Madrid

Le club brésilien, qualifié grâce à son sacre en Copa Libertadores, retrouve à Tanger les Saoudiens d'Al Hilal, vainqueurs de la Ligue des champions asiatique, qui se sont imposés aux tirs au but contre le Wydad Casablanca au tour précédent (1-1 a.p.).



Les Brésiliens espèrent devenir le premier club non-européen à être sacré depuis 2012 et le titre des Corinthians.



Mercredi, le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions, fera son entrée dans la compétition contre le club égyptien d'Al Ahly, qui a éliminé Auckland City (3-0) et les Seattle Sounders (1-0) pour atteindre les demi-finales.



Le Real Madrid, détenteur du record de sacres dans la compétition (2014, 2016, 2017 et 2018) espère pouvoir compter sur son attaquant Karim Benzema, touché au genou droit jeudi, et sur son gardien Thibaut Courtois, touché à une jambe dimanche.



Les vainqueurs des deux rencontres disputeront la finale de ce Mondial des clubs samedi soir à Rabat.





Programme ½ finales

Mardi 7 février 2023

19h00 Flamengo (BRA) / Al Hilal (KSA)



Mercredi 8 février 2023

19h00 Real Madrid (ESP) / Al Ahly (EGY)



Samedi 11 février 2023

15h30 3ème place

19h00 Finale