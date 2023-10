Mondial des sourds et malentendants : le Sénégal affronte l'Ukraine en demi-finales ce mercredi

Pour offrir à l'Afrique une qualification historique en finale de la Coupe du monde, les « Lions » de Football des Sourds et Malentendants du Sénégal devront éliminer l'Ukraine, pour de chaudes retrouvailles en demi-finales, ce mercredi en Malaisie.



Le Sénégal est en train de faire forte impression au mondial 2023, qui se tient présentement en Malaisie du 23 septembre au 7 octobre 2023.



Pour leur première participation à une joute mondiale, l’équipe des Sourds et Malentendants sont parvenus à dépasser les quarts de finale en écartant de leur chemin les États-Unis (1-0).

Cette rencontre s'annonce très chaude, puisque le Sénégal et l'Ukraine s'étaient affrontés en match de poules, lors de la deuxième journée dans le Groupe B. Le duel s'était soldé par un match nul 2-2.



Pour franchir le cap des demies et jouer une finale historique de Coupe du monde, les vainqueurs de la première édition de la CAN de Football 2021 au Kenya devront éliminer l'Ukraine.



L'Afrique peut aussi compter sur un autre représentant. Il s'agit de l'Égypte qui fait face au Japon, dans l'autre demi-finale. Les Pharaons ont barré la route à l'Allemagne (0-0 a.p.,TAB 4-3), pour s'inviter dans le dernier carré. Alors que les Japonais ont écarté la France (1-0).





Programme demi-finales



Mercredi 4 octobre 2023



08h30 Égypte / Japon



12h30 Sénégal / Ukraine