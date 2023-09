Mondial des sourds et malentendants : le Sénégal bat la Thaïlande et se qualifie pour les huitièmes de finale

Le Sénégal bat la Thaïlande (3-0) et se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des sourds et Malentendants Malaisie 2023.



Après deux victoires et un nul dans la poule B, les protégés sélectionneur Souleymane Bara Fomba totalisent (7 points +7) et occupent la deuxième place du groupe B derrière l’Ukraine (7 points +11).