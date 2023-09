Mondial des sourds et malentendants : le Sénégal hérite de l’Arabie saoudite en huitièmes de finale

Après la victoire contre la Thaïlande (3-0), le Sénégal connaît son adversaire pour les huitièmes de finale du championnat du monde de football des sourds. Les « Lions » de football des Sourds et Malentendants affronteront l’Arabie saoudite, ce vendredi, le tour suivant.



Le Sénégal est en train de réaliser de belles performances pour sa première participation au Mondial 2023, qui se dispute actuellement en Malaisie du 23 septembre au 7 octobre 2023.



Après deux victoires et un nul dans la poule B, les protégés du sélectionneur Souleymane Bara Fomba ont terminé à la deuxième place du groupe. Les « Lions » vont défier les Saoudiens qui ont terminé deuxième du groupe C.





Programme des « Lions »



Vendredi 29 septembre 2023



16h30 Sénégal vs Arabie saoudite