Mondial : l'Espagne domine l'Arabie saoudite 4-0 et prend la tête du groupe H

La Roja a battu l'Arabie saoudite par quatre buts à zéro à Atlanta lors de son deuxième match de poule de la Coupe du monde. Les hommes de Luis de la Fuente ont construit leur succès en prenant trois buts d'avance avant la première pause fraîcheur, effaçant ainsi le match nul concédé d'entrée face au Cap-Vert. Grâce à cette large victoire, l'Espagne s'empare provisoirement de la tête du groupe H en attendant le résultat de la rencontre entre l'Uruguay et le Cap-Vert.



L'attaquant Lamine Yamal a ouvert le score dès la 10e minute sur une passe de Mikel Oyarzabal, inscrivant sa 7e réalisation en sélection et devenant le second joueur de 18 ans ou moins à marquer en Coupe du monde après Pelé en 1958. Mikel Oyarzabal s'est ensuite offert un doublé en trois minutes, trouvant le chemin des filets aux 21e et 24e minutes.



Le quatrième but est intervenu au retour des vestiaires sur une action de Marc Cucurella, dont la reprise repoussée par le gardien Mohammed Al-Owais a rebondi sur le défenseur saoudien Hassan Al-Tambakti, auteur d'un but contre son camp. Le sélectionneur espagnol a ensuite procédé à des changements pour ménager ses cadres, tandis qu'une dernière réalisation de Ferran Torres dans les arrêts de jeu a été annulée par l'arbitrage vidéo pour une position de hors-jeu.